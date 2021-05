The Ice Road: Liam Neeson alla guida di un tir nel ghiacciato trailer dell'action film

News Cinema

Arriverà prossimamente al cinema il nuovo film con lo stoico Liam Neeson, stavolta alle prese con un'operazione di salvataggio tra i ghiacci del Canada. Titolo: The Ice Road.

Si chiamano Ice Road Truckers quei camionisti esperti nella guida sul ghiaccio che stagionalmente vengono assunti per portare rifornimenti a lavoratori in zone remote, in prossimità o oltre i circoli polari. E proprio così si chiamava un reality show che seguiva il lavoro di questi autisti, andato in onda dal 2007 per 11 stagioni sul canale History. The Ice Road è invece un film in cui a mettersi dietro al volante di uno di questi tir è Liam Neeson. L'attore interpreta un esperto camionista che deve condurre una missione di salvataggio su laghi e mari ghiacciati, dopo che una miniera di diamanti è crollata nelle regioni settentrionali del Canada. Per salvare la vita ai minatori, rimasti intrappolati, il personaggio di Neeson deve affrontare insieme ai suoi colleghi lo scongelamento della superficie ghiacciata e un'incombente tempesta.

The Ice Road è scritto e diretto da Jonathan Hensleigh qui al terzo film, dopo essere stato regista di The Punisher (2004) e Bulletproof Man (2011). Hensleigh è stato anche co-sceneggiatore di Armageddon, del primo Jumanji e del terzo Die Hard. Nel cast troviamo anche Lawrence Fishburne e Amber Midthunder, attrice che chi conosce le serie Legion e Roswell, New Mexico conosce bene. Qui sotto il trailer di The Ice Road che uscità su Netflix negli USA, mentre le ultime notizie per l'Italia davano il film in mano a BIM Distribuzione per un'uscita al cinema in una data non ancora nota.