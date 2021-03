The Ice Road con Liam Neeson: Netflix si aggiudica l’action per 18 milioni di dollari

News Cinema

L'action thriller con Liam Neeson The Ice Road sarà uno dei prossimi fiori all'occhiello di Netflix, che ha sborsato oltre 18 milioni di dollari per la nuova eroica impresa dell'attore alle prese con i ghiacci in ribellione.

Rammentate The Ice Road, il movimentato thriller con Liam Neeson che lotta contro la natura matrigna? Ebbene, indovinate un po’ chi è riuscito ad accaparrarselo? Ma Netflix, naturalmente! Il colosso dello streaming si è assicurato la nuova mirabile impresa cinematografica dell'attore per oltre 18 milioni di dollari e nei soli Stati Uniti. Ciò significa che non conosciamo le sorti europee e italiane del film, quindi dovremo ancora brancolare nel buio per un po’. Siamo comunque felici che Liam, che ha giurato di aver chiuso con le scene pericolose, ci riserverà presto un'altra interpretazione se non da spaccaculi, almeno da action hero.

The Ice Road racconta infatti la storia di un autista dei ghiacciai che si ritrova a condurre una missione di salvataggio su un oceano ghiacciato, dopo che una miniera di diamanti è crollata nelle regioni settentrionali del Canada. La regia è di Jonathan Hensleigh fra i protagonisti c'è anche Laurence Fishburne.

Tornando all'intenzione dell'invincibile Neeson di farla finita con l'azione, dobbiamo precisare che quando, nel mese di gennaio, ha annunciato la sua intenzione di smetterla definitivamente con corse, calci e pugni, ha anche detto di avere ancora un paio di progetti in ballo. A parte The Ice Road, c'è innanzitutto Memory di Martin Campbell, che è il remake di un film olandese del 2003 con protagonista un esperto assassino che si rifiuta di portare a termine una missione. Poi abbiamo The Marksman, action thriller nel quale l'attore fa guerra ai trafficanti del cartello messicano. E infine non dobbiamo dimenticare Retribution, in cui Liam rischia di saltare in aria insieme ai suoi figli mentre è in macchina.

In ogni modo, sono stati gli ultimissimi anni a far venire a noia a Liam Neeson l'azione davanti alla macchina da presa. O forse è solo l'età con i suoi acciacchi. Solo quattro anni fa l'attore aveva dichiarato: "Guardatemi! Farò film d'azione fino a quando non verrò seppellito".