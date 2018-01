The Hurricane Heist: rapine in condizioni climatiche estreme per Maggie Grace, Toby Kebbel e Ryan Kwanten - Guarda il trailer

Il regista è Rob Cohen, quello di film come il primissimo Fast and Furious, xXX, o il più recente Il ragazzo della porta accanto. I protagonisti sono Maggie Grace (quella fattasi conoscere con Lost e con la trilogia di Taken), Toby Kebbel (il bravo attore britannico di RocknRolla, War Horse, e Kong: Skull Island) e il Ryan Kwanten della serie tv True Blood.

Il titolo del film è The Hurricane Heist, e la storia, per quanto incredibile possa sembrare, è quella di un'agente del Tesoro, di un metereologo e di suoi fratello ex Marine che devono sopravvivere durante un uragano di categoria 5 (la più alta della scala Saffir-Simpson, con venti superiori ai 250 km/h) e allo stesso tempo sventare una rapina da oltre 600 miliorni di dollari.

E niente: non sanno più cosa inventarsi.

The Hurricane Heist debutterà negli Stati Uniti il prossimo 9 marzo. Questa è la sinossi ufficiale del film:

Sfruttando la minaccia di un uragano, dei criminali si infiltrano in una zecca degli Stati Uniti per un colpo da oltre 600 milioni di dollari. Quando l'uragano si rivela diventare un terribile categoria 5 e i loro piani vanno in fumo, si ritrovano nella necessità di conoscere un codice per il caveu noto solo a un agente del Tesoro (Maggie Grace). Ma la ragazza ha trovato un improbabile alleato in un metereologo terrorizzato dagli uragani (Toby Kebbel) ma determinat a salvare suo fratello, rapito dai rapinatori. L'uomo userà le sue competenze in fatto di tempeste come arma per vincere in questo thriller senza tregua e carico di adrenalina.