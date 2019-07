The Hunt: si apre la caccia all'uomo nel primo trailer del nuovo thriller Blumhouse

News Cinema

Il film con Emma Roberts e Hilary Swank diretto da Craig Zobel e scritto da Damon Lindelof uscirà in America il 27 settembre.

Non è che il tema di The Hunt, il nuovo thriller Blumhouse, sia proprio originale. Anzi, altro non è che un moderno adattamento (e a quanto ci risulta non dichiarato) del racconto di Richard Connell "The Most Dangerous Game"; da noi "La partita più pericolosa", che risale addirittura al 1924 e ha dato vita al film del 1932 La pericolosa partita e a numerose altre varianti. Ma nel nuovo film la caccia all'uomo vede contrapposte classi sociali, padroni contro operai, in una rilettura contemporanea della società americana tipica della casa di produzione di Jason Blum.

Autore di questa versione è Damon Lindelof, mentre alla regia c'è Craig Zobel e del cast fanno parte Emma Roberts, Hilary Swank, Justin Hartley, Betty Gilpin, Glenn Howerton, Jim Klock, Charli Slaughter e Dean West.

In America The Hunt uscirà il 27 settembre, mentre non si conosce ancora la data italiana. Questo, intanto, è il primo teaser trailer.