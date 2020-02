The Hunt: nel nuovo e violento trailer del film le prede si ribellano ai cacciatori

News Cinema

Prodotto da Blumhouse e moderna versione del classico "La partita più pericolosa", esce in America il 13 marzo il thriller rinviato dal 27 settembre 2019 per le stragi di Dayton ed El Paso. Nel cast Betty Gilpin e una cattivissima Hilary Swank.

Ricompare nella distribuzione Universal un titolo sospeso, che temevamo cancellato. Si tratta del thriller The Hunt, che - come vi raccontiamo qua - sarebbe dovuto uscire in America lo scorso 27 settembre, quando lo Studio decise di non distribuirlo per rispetto alle vittime delle sparatorie di Dayton ed El Paso.

Adesso è stata fissata una nuova data d'uscita americana, il 13 marzo, ed è arrivato un nuovo trailer di The Hunt, La caccia, ispirato al racconto di Richard Connell "La partita più pericolosa", pubblicato nel 1924 e portato al cinema nel 1932, in una delle versioni più fedeli, dal regista di King Kong, Ernest Schoedsack. Questa moderna rilettura è scritta da Nick Cuse e Damon Lindelof, che l'ha prodotta assieme a Jason Blum.

La storia prende il via quando un gruppo di milionari di varie nazionalità, si trova per la prima volta impegnato nell'eccitante sport di dare la caccia a prede umane. Ma una delle prede, Crystal (Betty Gilpin), riesce a ribaltare la situazione e inizia a dare la caccia ai cacciatori, cercando di arrivare alla donna misteriosa (Hilary Swank) responsabile della battuta di caccia.

Nel film diretto da Craig Zobel ci sono anche Ike Barinholtz, Emma Roberts, Justin Hartley, Glenn Howerton e Amy Madigan. Nell'attesa di conoscere la data d'uscita italiana di The Hunt, vediamo queste nuove immagini del film.