The Hunt: ecco il trailer ufficiale italiano del film sulla caccia all'uomo

Sarà al cinema il 7 maggio il film Universal ispirato a La partita più pericolosa, la cui uscita era stata rimandata l'anno scorso in America per la concomitanza con le stragi di Dayton ed El Paso.

È finalmente arrivato anche il trailer italiano di The Hunt, l'atteso thriller Universal che il 7 maggio riporterà al cinema le atmosfere piene di tensione liberamente inspirate al celebre racconto di Richard Connell "La partita più pericolosa", pubblicato nel 1924 e arrivato sul grande schermo nel 1932, in una delle versioni più fedeli, diretta dal regista di King Kong, Ernest B. Schoedsack. Questa moderna rilettura è scritta da Nick Cuse e Damon Lindelof, che l'ha prodotta assieme a Jason Blum.

La storia prende il via quando un gruppo di milionari di varie nazionalità si trova impegnato nell'eccitante sport di dare la caccia a prede umane. Ma una delle prede, Crystal (Betty Gilpin), riesce a ribaltare la situazione e inizia a dare la caccia ai cacciatori, cercando di arrivare alla donna misteriosa (Hilary Swank) responsabile della battuta di caccia. Nel film diretto da Craig Zobel ci sono anche Ike Barinholtz, Emma Roberts, Justin Hartley, Glenn Howerton e Amy Madigan.

L'uscita di The Hunt in America, ricordiamo, era stata sospesa dalla distribuzione l'anno scorso per rispetto alle vittime delle sparatorie di Dayton ed El Paso, per cui il film è già pronto da un pezzo e noi non vediamo l'ora di vederlo.