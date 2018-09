The House That Jack Built: sette provocatori poster per il film scandalo di Lars Von Trier

Dividerà, susciterà reazioni forti e contrastanti: ed è proprio quello che vuole Lars Von Trier.

Sembra di vederlo, il regista danese, sogghingnare compiaciuto, pensando a come reagità il pubblico quando - dopo la presentazione arrivata fuori concorso al Festival di Cannes 2018, e già lì se ne sono viste delle belle - il suo The House That Jack Built uscirà nelle sale. In Italia grazie a Videa, che però ancora non ha reso nota la data d'uscita.

E il danese sogghigna compiaciuto, senza alcun dubbio, anche adesso che la Zentropa, la sua società di produzione, ha diffuso online sette character poster del film che, guarda un po', non mancheranno di provocare polemica.

Li vedete qui di seguito. Il consiglio spassionato, comunque, è quello di non perderlo quando arriverà nei nostri cinema, perché è un film davvero unico e sorprendente: leggere la recensione di The House That Jack Built per credere.