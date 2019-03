The Honeymoon: Jessica Chastain porterà al cinema la vita di George Eliot

La società di produzione Freckle Films, gestita da Jessica Chastain, ha opzionato i diritti del libro The Honeymoon: A Novel of George Eliot, pubblicato da Dinitia Smith nel 2016.

Dietro il nome d’arte di George Eliot si nascondeva in realtà la scrittrice Mary Ann Evans, la quale nel XIX Secolo lo adoperò per affermarsi in u mondo dell’editoria in cui le donne erano relegate alla mera produzione di romanzi rosa. The Honemymoon racconta appunto la luna di miele della Evans nella Venezia del 1880, dopo che sposò John Walter Cross, di venti anni più giovane di lei. La donna stava provando a riprendersi dalla morte di George Henry Lewes, suo compagno di vita per ben ventisei anni. Attraverso l’unione iconoclasta con Cross la Evans tentò di ritrovare felicità e dimenticare i suoi problemi più gravi. Purtroppo la scrittrice sarebbe morta nel dicembre dello stesso anno.

Nel prossimo futuro vedremo Jessica Chastain impegnata in moltissimi film: solo nel 2019 usciranno con lei Dark Phoenix e IT: Chapter 2, produzioni che sono destinate a trovare il consenso del pubblico più ampio. L’attrice è poi impegnata nella realizzazione di due thriller: il primo s’intitola Eve e sarà realizzato da quel Tate Taylor che l’ha già diretta in The Help. Poi la Chastain tornerà a lavorare con Simon Kinberg (regista di Dark Phoenix) in 355, lungometraggio tutto al femminile in cui reciterà con Lupita Nyong’o, Marion Cotillard e Penélope Cruz.