The Holiday Junkie, il nuovo film di Jennifer Love Hewitt è estremamente personale

Jennifer Love Hewitt torna nuovamente su Lifetime dopo il successo di The Client List, ma questa volta per raccontare una storia personale in The Holiday Junkie.

Jennifer Love Hewitt torna nel mondo dello spettacolo, precisamente su Lifetime, per raccontare una storia che le sta particolarmente a cuore: quella della sua famiglia. Oltre a figurare come protagonista di The Holiday Junkie, l’attrice in questo caso è anche regista e produttrice esecutiva. Il film farà parte della collezione It's a Wonderful Lifetime del canale americano in questione e si ispirerà al suo personale rapporto con le vacanze da trascorrere in famiglia, affrontando anche la perdita della madre.

The Holiday Junkie, Jennifer Love Hewitt realizzerà un film ispirato alla sua famiglia

Dopo il successo di The Client List, serie televisiva nata nel 2012 proprio su Lifetime, Jennifer Love Hewitt torna ancora una volta sullo schermo ma anche dietro la macchina da presa per raccontare una storia estremamente personale: quella della sua famiglia. E lo farà insieme a suo marito Brian Hallisay che l’affiancherà come co-protagonista. Anche i figli della coppia (Autumn, Atticus e Aidan) appariranno nel film. La trama raccontata segue la storia di Andie, molto legata a sua madre Mimi con la quale gestisce una società. Dopo la perdita della madre, Andie è costretta a gestire da sola l’attività di famiglia con il Natale alle porte: sarà il primo senza Mimi al suo fianco. Nonostante il dolore e le sfide, Andie potrebbe incontrare una persona speciale lungo la strada che l’aiuterà ad affrontare un periodo così delicato. In merito al film, Jennifer Love Hewitt ha dichiarato:

Poter dirigere ed essere in questo film con mio marito è un'opportunità davvero speciale. E tornare a casa con Lifetime sembra giusto come la magia del Natale.

Oltre al film, Jennifer Love Hewitt ha anche lanciato il suo brand marketing The Holiday Junkie ed è al lavoro su un libro a tema simile a quello del film intitolato Inheriting Magic che approderà in libreria a dicembre 2024, almeno negli Stati Uniti, in tempo per Natale. Il film in arrivo su Lifetime è descritto come un “affare di famiglia” proprio perché l’attrice ha coinvolto marito e figli.