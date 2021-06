The Holdovers: Alexander Payne e Paul Giamatti di nuovo insieme dopo Sideways

News Cinema

Il regista Alexander Payne torna a dirigere Paul Giamatti, favoloso protagonista di Sideways, in un film intitolato The Holdovers e che parla di un rigido professore di liceo.

Uno dei segreti della commedia “enologica” Sideways era l'accoppiata vincente fra Alexander Payne (il regista) e Paul Giamatti (il protagonista). La bella notizia che siamo lieti di darvi proprio oggi è che i due torneranno a collaborare per The Holdovers, che speriamo riesca a portare a Payne più fortuna di Downsizing, il suo ultimo film.

The Holdovers è una commedia ambientata nel 1970 e le riprese partiranno probabilmente all'inizio del prossimo anno in New England. Nel film Paul Giamatti interpreta un professore di storia che insegna in un collegio privato chiamato Deerfield Academy e che non riscuote grandi simpatie a causa della sua rigidità mentale e della sua presunzione. Senza famiglia e senza un luogo dove trascorrere le vacanze di Natale, rimane a scuola per controllare gli studenti che non possono tornare a casa. Dopo un po’ di giorni, nell'istituto restano solamente un quindicenne combinaguai di nome Angus e la cuoca della scuola Mary, una donna afroamericana che ha perso il suo unico figlio in Vietnam. Nell'arco di due settimane in cui nevica sempre, i tre condividono buffe avventure formando una curiosa famiglia.

Sembra che Alexander Payne abbia avuto l'idea di The Holdovers dopo aver visto un film francese degli anni '30. Siccome il regista non aveva mai frequentato un collegio, si è messo in cerca di uno sceneggiatore che sapesse descrivere l'esperienza. Così si è imbattuto in David Hemingson, che stava scrivendo il pilot di una serie ambientata proprio in un collegio, e da lì è partita la sceneggiatura. Payne, comunque, aveva in mente fin dal principio di affidare il ruolo del protagonista a Paul Giamatti, attore che, secondo lui, prima o poi vincerà l'Oscar.

Paul Giamatti, che vedremo prossimamente in Jungle Cruise, ha avuto solo una candidatura alla prestigiosa statuetta dorata: come miglior attore non protagonista per Cinderella Man. Quanto ad Alexander Payne, ha vinto l'Academy Award per la migliore sceneggiatura non originale sia per A proposito di Schmidt che per Sideways.