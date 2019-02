The Haunting of Sharon Tate: il trailer dell'horror sull'omicidio della seconda moglie di Roman Polanski

L'omicidio di Sharon Tate e di altre quattro persone, nell'agosto del 1969, ad opera di Charles Manson e della sua setta sanguinaria non è argomento solo di C'era una volta a Hollywood, che relega il massacro sullo sfondo raccontando di un attore televisivo che cerca di sfondare al cinema e di una serie di altri personaggi fra cui la sua controfigura. No, l'assassinio della moglie incinta di Roman Polanski è materia anche di un horror pieno di grida, premonizioni e scritte con il sangue che uscirà in un numero limitato di sale e on demand il prossimo 5 aprile. Considerata la sovrabbondanza di visioni, è normale che il film si intitoli The Haunting of Sharon Tate. Come rivelano le immagini promozionali, c'è parecchio materiale di repertorio, probabilmente per dare al film quel brivido in più che deriva dalla consapevolezza di trovarsi di fronte a fatti realmente accaduti. E poi lo sappiamo: le storie vere di celebrity sono di gran moda. Se poi il personaggio famoso viene massacrato... tanto meglio!

The Haunting of Sharon Tate vede protagonista Hilary Duff, cantante pop e attrice diventata famosa grazie alla serie Lizzie McGuire e commedie come Una scatenata dozzina e Material Girls. Accanto a lei troviamo Jonathan Bennett e Lydia Hearst. Dirige Daniel Farrands, produttore di Amityville: Il risveglio e appassionato di horror, genere a cui ha dedicato, anche da regista, diversi documentari. Ecco la beve sinossi di The Haunting of Sharon Tate:

Incinta di Roman Polanski e in attesa del suo ritorno dall'Europa, l'attrice hollywoodiana ventiseienne Sharon Tate comincia ad essere perseguitata da visioni della sua imminente morte.