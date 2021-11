The Hating Game: il trailer della commedia romantica con Lucy Hale

News Cinema

Adattamento di un best seller, la commedia romantica The Hating Game arriva nei cinema americani il 10 dicembre. Ecco il trailer.

L'amore può nascere dall'odio? Questo si chiede il film The Hating Game, di cui vi mostriamo il trailer. Si tratta di una questione a lungo dibattuta, che mette a confronto due sentimenti così estremi che finiscono per toccarsi. Tratta dal best-seller omonimo di Sally Thorne e adattato per il cinema da Christina Mengert, questa commedia romantica diretta da Peter Hutchings è interpretata da Lucy Hale, conosciuta soprattutto per Pretty Little Liars, vista anche al cinema in horror come Obbligo o verità e Fantasy Island. Al suo fianco nel film, che uscirà in America il 10 dicembre, c'è Austin Stowell.

La trama di The Hating Game

The Hating Game racconta la storia dll'ambiziosa brava ragazza Lucy Hutton e della sua gelida, efficente nemesi al lavoro, Joshua Templeton. Impegnata a raggiungere il successo professionale senza compromettere i suoi principi morali, alla fine Lucy si imbarca nel gioco spietato di voler emergere a ogni costo con Josh, rivalità sempre più complicata dall'attrazione crescente che prova per lui. Affari e amore si scoprono incredibilmente simili in The Hating Game.