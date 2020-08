The Hateful Eight: il film da vedere e commentare insieme sabato 8 agosto con SimulWatch

News Cinema

The Hateful Eight, il film di Quentin Tarantino, fece ottenere, finalmente, il primo Oscar a Ennio Morricone per la migliore colonna sonora. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 8 agosto alle 20.30.

La visione condivisa di sabato 8 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è The Hateful Eight, il film del 2015 diretto da Quentin Tarantino con un ricco cast che comprende: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Channing Tatum e Bruce Dern. Candidato a tre Premi Oscar, ne vinse uno solo, quello della migliore colonna sonora, andato al leggendario Ennio Morricone.

L'appuntamento per vedere tutti insieme The Hateful Eight e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 8 agosto alle 20.30.

Il film è ambientato qualche anno dopo la Guerra Civile Americana. Il cacciatore di taglie John Ruth, detto il boia, si dirige verso Red Rock con la sua priginiera Daisy Domergue, condannata all'impiccagione. Sulla loro strada incontrano il maggiore Marquis Warren, ex soldato, diventato anche lui cacciatore di taglie, e Chris Mannix, il nuovo sceriffo di Red Rock. Sorpresi da una tormenta di neve, trovano rifugio in una locanda in mezzo alle montagne, dove vengono accolti da quattro personaggi misteriosi. Mentre la tempesta imperversa, il rifugio diventa la scena di furberie e tradimenti. Uno degli otto personaggi, non è ciò che finge di essere e c'è da scommettere che non tutti riusciranno a lasciare la locanda di Minnie ancora vivi...



The Hateful Eight: Il trailer italiano del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Profumo di donna.