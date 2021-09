The Harder They Fall: il trailer del western Netflix con Idris Elba vs Jonathan Majors

News Cinema

Arriverà su Netflix il prossimo 3 novembre un western fuori dagli schemi intitolato The Harder They Fall con Idris Elba, Jonathan Majors, Regina King e Zazie Beetz.

Avete presente i film western di stampo classico? Bene, ora scordateveli. Tra i nuovi titoli in arrivo su Netflix c'è anche The Harder They Fall, un film che prende gli stereotipi delle avventure tra cowboy e fuorilegge, li getta nel falò e ne ascolta il crepitio mentre diventano cenere. A giudicare dal trailer appena diffuso, il film applica al genere un linguaggio narrativo moderno, un'estetica pop e ribalta i ruoli con tutti i personaggi bianchi sullo sfondo e i neri a condurre le vicende di questa storia di vendetta.

Diretto da Jeymes Samuel, un produttore musicale britannico qui al suo secondo film da regista dopo un "corto" di 50 minuti intitolato They Die by Dawn, in cui recitavano Rosario Dawson e Giancarlo Esposito. Samuel è un collaboratore di lunga data del rapper Jay-Z, che compare tra i produttore di The Harder They Fall. Va da sé che la colonna sonora del film abbia ricevuto un'attenzione particolare da parte degli autori, anche se già il cast appare strepitoso: Idris Elba, Jonathan Majors, Zazie Beets, Delroy Lindo, Edi Gathegi, R.J. Cyler, LaKeith Stanfield e Regina King.

The Harder They Fall: la trama e il trailer italiano del film western