The Harder They Fall: il teaser trailer del western all black in arrivo su Netflix

Scritto e diretto da Jeymes Samuel, The Harder They Fall è un western con un cast all black e vagamente tarantiniano che comprende, tra gli altri, Idris Elba, Regina King e LaKeith Stainfeld. Debutto in streaming previsto per l'autunno 2021.

Debutto previsto in autunno su Netflix per The Harder They Fall, western all black dai toni vagamente tarantiniani di cui vi mostriamo di seguito il teaser trailer.

Diretto da Jeymes Samuel, che l'ha anche sceneggiato assieme a Boaz Yakin a partire da un suo stesso soggetto, il film racconta di un fuorilegge di nome Nat Love (Jonathan Majors) che viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per essere rilasciato di prigione e riunisce la vecchia gang per rintracciarlo e vendicarsi.

Nel cast di The Harder They Fall ci sono anche Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole e Regina King.

The Harder They Fall: il teaser trailer

The harder they fall: Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

