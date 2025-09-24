TGCom24
Home | Cinema | News | The Hand That Rocks The Cradle: il trailer ufficiale del thriller con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe
Schede di riferimento
La mano sulla culla... è la mano che governa il mondo
Anno: 1992
3,9
La mano sulla culla... è la mano che governa il mondo
Maika Monroe
Maika Monroe
Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead
News Cinema

The Hand That Rocks The Cradle: il trailer ufficiale del thriller con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe

Federico Gironi

Debutta il 22 ottobre su Hulu (e quindi da noi su Disney+) il remake del sottovalutatissimo thriller del 1992 di Curtis Hanson La mano sulla culla. Ecco trailer e trama di The Hand That Rocks The Cradle, con Mary Elizabeth Winstead & Maika Monroe.

The Hand That Rocks The Cradle: il trailer ufficiale del thriller con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe

Celebre soprattutto per L.A. Confidential, o per i successivi Wonder Boys e 8 Mile, Curtis Hanson - che oramai ci ha lasciati quasi dieci anni fa - era divenuto piuttosto celebre in tutto il mondo quando, nel 1992, diresse un thriller che poi per qualche motivo è stato dimenticato e sottovalutato. Si intitolava La mano sulla culla... è la mano che governa il mondo e raccontava la storia di una donna (interpretata da Rebecca De Mornay) che, convinta sia in qualche modo responsabile del suicidio del marito, si fa assumere da una sua coetanea (Annabella Sciorra) come bambinaia, iniziando così dall'interno un'opera di inquietante distruzione di quella famiglia: traviando i bambini, seminando sospetti e malignità, con la segreta intenzione di fuggire via coi figli dei suoi datori di lavoro. La mano sulla culla, tanto per confermare la mia tesi, non è al momento disponibile su alcuna piattaforma streaming italiana, ma dal 22 ottobre su Disney+ sarà possibile vedere il suo nuovissimo remake, dal medesimo titolo (almeno in originale): The Hand That Rocks The Cradle.
A dirigere il film, a partire da un copione di Micah Bloomberg che rielaborato quello del '92 di Amanda Silver, è stata la regista messicana Michelle Garza Cervera, quella che ha fatto scalpore pochi anni fa con un horror tutto al femminile che si intitola Huesera: The Bone Woman. A prendere il posto di Rebecca De Mornay e Annabella Sciorra ci sono, rispettivamente, Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead, che vedete qui di seguito all'opera nel primo trailer ufficiale originale di The Hand That Rock the Cradle.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La mano sulla culla... è la mano che governa il mondo
Anno: 1992
3,9
La mano sulla culla... è la mano che governa il mondo
Maika Monroe
Maika Monroe
Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead
Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
I migliori film in streaming di Milla Jovovich, protagonista di In the Lost Lands
news Cinema I migliori film in streaming di Milla Jovovich, protagonista di In the Lost Lands
Claudia Cardinale è morta: l'icona del cinema italiano aveva 87 anni
news Cinema Claudia Cardinale è morta: l'icona del cinema italiano aveva 87 anni
La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal
news Cinema La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal
Vertical Movie: l'ottavo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale il 4 ottobre a Roma
news Cinema Vertical Movie: l'ottavo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale il 4 ottobre a Roma
Colin Farrell svela la scena più pericolosa della sua carriera: "È un miracolo che nessuno sia morto"
news Cinema Colin Farrell svela la scena più pericolosa della sua carriera: "È un miracolo che nessuno sia morto"
Death Stranding: ecco il primo teaser trailer del film animato basato sull'omonimo videogame di Hideo Kojima
news Cinema Death Stranding: ecco il primo teaser trailer del film animato basato sull'omonimo videogame di Hideo Kojima
Da Iron Man a Thor: 5 attori Marvel che si sono fatti davvero male sul set (prima di Tom Holland)
news Cinema Da Iron Man a Thor: 5 attori Marvel che si sono fatti davvero male sul set (prima di Tom Holland)
Premio Mattia Torre: scelti i 7 finalisti del riconoscimento intitolato al regista, sceneggiatore e autore scomparso nel 2019
news Cinema Premio Mattia Torre: scelti i 7 finalisti del riconoscimento intitolato al regista, sceneggiatore e autore scomparso nel 2019
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Shutter Island
Il Commissario Montalbano: una faccenda delicata
Mia moglie per finta
Barbarian
K - PAX - DA UN ALTRO MONDO
Le nevi del Kilimangiaro
La Famiglia Addams 2
Crawl - Intrappolati
Final Score
Frida
Appuntamento con l'amore
Ultimatum alla Terra
Film stasera in TV