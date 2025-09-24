The Hand That Rocks The Cradle: il trailer ufficiale del thriller con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe

News Cinema

Debutta il 22 ottobre su Hulu (e quindi da noi su Disney+) il remake del sottovalutatissimo thriller del 1992 di Curtis Hanson La mano sulla culla. Ecco trailer e trama di The Hand That Rocks The Cradle, con Mary Elizabeth Winstead & Maika Monroe.

Celebre soprattutto per L.A. Confidential, o per i successivi Wonder Boys e 8 Mile, Curtis Hanson - che oramai ci ha lasciati quasi dieci anni fa - era divenuto piuttosto celebre in tutto il mondo quando, nel 1992, diresse un thriller che poi per qualche motivo è stato dimenticato e sottovalutato. Si intitolava La mano sulla culla... è la mano che governa il mondo e raccontava la storia di una donna (interpretata da Rebecca De Mornay) che, convinta sia in qualche modo responsabile del suicidio del marito, si fa assumere da una sua coetanea (Annabella Sciorra) come bambinaia, iniziando così dall'interno un'opera di inquietante distruzione di quella famiglia: traviando i bambini, seminando sospetti e malignità, con la segreta intenzione di fuggire via coi figli dei suoi datori di lavoro. La mano sulla culla, tanto per confermare la mia tesi, non è al momento disponibile su alcuna piattaforma streaming italiana, ma dal 22 ottobre su Disney+ sarà possibile vedere il suo nuovissimo remake, dal medesimo titolo (almeno in originale): The Hand That Rocks The Cradle.

A dirigere il film, a partire da un copione di Micah Bloomberg che rielaborato quello del '92 di Amanda Silver, è stata la regista messicana Michelle Garza Cervera, quella che ha fatto scalpore pochi anni fa con un horror tutto al femminile che si intitola Huesera: The Bone Woman. A prendere il posto di Rebecca De Mornay e Annabella Sciorra ci sono, rispettivamente, Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead, che vedete qui di seguito all'opera nel primo trailer ufficiale originale di The Hand That Rock the Cradle.



