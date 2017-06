The Habit of Beauty: al cinema dal 22 giugno il film di Mirko Pincitelli - Ecco il poster in anteprima

Dopo essersi dedicato al documentario, il regista Mirko Pincitelli esordisce con il lungometraggio The Habit of Beauty, in uscita nei cinema il 22 giugno, distribuito da Europictures. Il film è un dramma che si snoda fra i temi del sogno, dell'amore e della perdita e vede protagonisti Ernesto (Vincenzo Amato), un fotografo di successo,e la sua compagna Elena (Francesca Neri), una gallerista.

I due, che vivono in Inghilterra, decidono di tornare in Italia per trascorrere una vacanza. Sulle montagne del Trentino hanno un terribile incidente che sconvolgerà le loro vite per sempre. È l'inizio di un percorso intimo e doloroso, diverso per ognuno dei due. Finché, alla vigilia della mostra che dovrebbe riunire Ernesto a Elena dopo tre anni di silenzio, qualcosa di inaspettato li spinge a tornare nella loro terra, dove ancora vivono le famiglie, nel tentativo di ricostruire i legami con il passato e con la propria identità.

Tra gli altri interpreti del film, scritto da Enrico Tessarin, troviamo Nico Mirallegro, Noel Clarke, Kierston Wareing, Nick Moran, Elena Cotta, Luca Lionello, Mia Benedetta e Tommaso Maria Neri.



In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo oggi, in anteprima, il poster ufficiale: