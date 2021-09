The Guilty, Jake Gyllenhaal: "Mentre giravo ero intrappolato"

News Cinema

Jake Gyllenhaal ha raccontato le sue sensazioni nell'interpretare il claustrofobico The Guilty per Netflix, remake del danese Il colpevole.

The Guilty sbarcherà su Netflix dal 1° ottobre: il film di Antoine Fuqua interpretato da Jake Gyllenhaal è il remake americano del danese Il colpevole, un'opera che in effetti avrebbe meritato di essere conosciuta da un pubblico più vasto. Il claustrofobico lungometraggio si ambienta nel centralino di una stazione di polizia, dove il poliziotto Joe Baylor (Gyllenhaal) riceve una chiamata da una donna che sta rischiando la vita, con pochi indizi per cercare di capire dove si trovi e come poter intervenire. Lavorazione perfetta per l'epoca della pandemia, su sceneggiatura del Nic Pizzolatto di True Detective, The Guilty ha davvero costretto Gyllenhaal a stare fermo nello stesso set, interagendo via Zoom con gli altri attori, anche famosi, dei quali sentiamo solo le voci (nella versione originale): Ethan Hawke, Riley Keough, Paul Dano e Peter Sarsgaard. Jake ha così descritto a The Wrap l'alienante esperienza delle riprese...

Giravamo venti pagine al giorno in ciak di 20-30 minuti. Adoro una situazione del genere, però ero intrappolato su una sedia! Antoine mi aveva intrappolato su una sedia! Ogni volta che volevo muovermi... e io sono uno molto fisico, mi piace recitare con tutto il corpo... stare soltanto su una sedia, dovendo recitare così, ha avuto un effetto mica male su di me, a mano a mano che andavamo avanti con la storia. Stare nello stesso posto è una cosa, ma sentirsi intrappolati è un'altra, mi ha tirato fuori un sacco di sentimenti, e ha rivelato anche molto di questo personaggio.