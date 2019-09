The Grudge: su EW le prime immagini del nuovo capitolo della saga

News Cinema

Il regista Nicholas Pesce chiarisce che non si tratta di un remake.

Ah, i bei tempi del j-horror, quando i fantasmi orientali invadevano gli schermi coi loro horror inquietanti e diversi! Un altro di questi film epocali, The Grudge, sta tornando a visitarci in una nuova versione. EW ha pubblicato le prime due foto che vedete e con l'occasione il regista Nicolas Pesce, nell'intervista che ha rilasciato, ci ha tenuto a precisare che NON si tratta di un remake o reboot o come lo volete chiamare.

"La bellezza del franchise di The Grudge (ha affermato il regista di chiara origine italo-americana e autore di due horror, The Eyes of My Mother e Piercing), sia di quello americano che di quello giapponese, è che è una serie antologica. Ogni film è una storia diversa, con personaggi diversi che hanno una diversa interazione con questa maledizione. In un momento in cui rifacciamo tutto, ho pensato che sarebbe stato divertente tuffarmi nell'universo di The Grudge in cui non dobbiamo rifare niente, ma aggiungere un capitolo a questo corpus".

Pesce ha inoltre aggiunto:

"Non si tratta del tradizionale film di case stregate, in cui ti avvicini ad una casa inquietante e gotica e capisci immediatamente che è stregata. Motivo ricorrente di tutti i film della serie è che dentro la casa più normale, nella vita apparentemente più normale, può esserci qualcosa di spaventoso. Che sia reale e concreto o di ultraterreno e terrificante, può accadere ovunque, dietro ogni porta, a chiunque. È una cosa unica di questa storia ed è concettualmente spaventoso".

Nel nuovo film, che l'America aspetta per il 3 gennaio 2020, la bravissima attrice britannica Andrea Risenborough è una poliziotta che indaga su un caso che la porta in una casa vittima di una maledizione, con quel che ne consegue in termini di orrore. Speriamo di conoscere presto anche la data di distribuzione italiana.

:

: