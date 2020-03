The Grudge nei cinema contro il Coronavirus: anche Warner e Sony sostengono il cinema in crisi

News Cinema

Il reboot del leggendario horror giapponese di Takashi Shimizu arriverà nelle sale italiane il 5 marzo. Sono i primi segnali, con quello di Volevo nascondermi, di un sistema che cerca di tornare alla normalità.

Dopo l'annuncio dell'uscita nei cinema italiani di Volevo nascondermi, prevista per il 4 marzo, ecco arrivare oggi un altro segnale di reazione nei confronti del momento di grave difficoltà che tutta la filiera del cinema, dalla produzione fino agli esercenti, sta vivendo - come molti altri settori dell'economia del nostro paese - in seguito all'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Come 01 Distribution ha fatto col film di Giorgio Diritti, anche Sony Pictures Italia / Warner Bros. Italia ha deciso ripristinare una delle uscite sospese in seguito all'esplosione dell'epidemia: si tratta di The Grudge, l'horror diretto da Nicholas Pesce e interpretato da Andrea Riseborough, Betty Gilpin, Lin Shaye, Demian Bichir e John Cho che è il reboot dell'omonima e popolarissima serie di film giapponesi e americani ideata dal regista nipponico Takashi Shimizu.

Inizialmente prevista per il 27 febbraio, la nuova data d'uscita di The Grudge è fissata per giovedì 5 marzo.



L'horror, si sa, svolge da sempre un ruolo catartico rispetto alle paure degli spettatori. C'è da augurarsi che andare a vedere The Grudge possa aiutare molte persone a distrarsi e divertirsi, e magari di rincondurre paure a volte esagerate e irrazionali entro i più razionali confini di una legittima e necessaria prudenza, utile a contenere ulteriori contagi.