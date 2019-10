The Grudge: i lunghi capelli della Yurei nel poster del reboot

News Cinema

Tornano i fantasmi giapponesi nella nuova versione del film diretta da Nicolas Pesce con Andrea Riseborough e John Cho.

Se, come noi, provate nostalgia dei cari, vecchi e terrificanti fantasmi giapponesi, determinati a ottenere quello che vogliono a qualsiasi costo e in apparenza inarrestabili, che hanno infestato i nostri schermi negli anni Novanta/primi Duemila, ci sono due cose che potete fare: la prima è guardare The Terror, la serie Amazon la cui seconda stagione è incentrata proprio su una Yurei, Yuko. E la seconda è aspettare l'uscita del reboot di The Grudge, diretto da Nicolas Pesce e prodotto da Sam Raimi, che in America uscirà a gennaio e si spera troverà presto anche la strada per i nostri schermi.

Come il regista ha tenuto a precisare, non si tratta di un remake di Ju-on, film del 2002 di Takashi Shimizu, che nel 2004 diresse anche il The Grudge americano con Sarah Michelle Gellar (più in Giappone altre pellicole sul tema che ne fanno forse il regista più monotematico al mondo), ma di una storia ambientata più o meno nel periodo in cui si svolgono gli eventi del remake in lingua inglese. In questa versione Andrea Riseborough interpreta una poliziotta e, dice Pesce:

"Seguiamo lei e altre due linee narrative, che si intersecano tutte con questa casa maledetta in una cittadina americana. Come i vecchi film, è un arazzo di tre diverse storie che si intrecciano e si svolgono tutte in momenti leggeremente diversi, incentrate su questa casa che è al centro del caso su cui questa poliziotta indaga".

Non abbiamo ancora visto The Eyes of My Mother, il film di esordio di Nicolas Pesce di cui si dice un gran bene, ma certo il suo reboot di The Grudge ci incuriosisce non poco. Nel frattempo è stato diffuso un poster in cui quelli che sono una delle caratteristiche più spaventose degli yurei, i lunghissimi capelli, spuntano da una vasca da bagno insanguinata. Nel nuovo The Grudge ci sono anche John Cho e Betty Gilpin.