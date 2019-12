The Grudge: ecco il sanguinolento trailer red band!

News Cinema

Uscirà al cinema il 27 febbraio l'atteso film prodotto da Sam Raimi in cui tornano i fantasmi giapponesi della celebre serie. Nel cast Andrea Riseborough e Lin Shaye.

Ritenetevi avvisati: il trailer del nuovo The Grudge che state per vedere è pieno di immagini impressionanti e sanguinolente ed è dunque red band, vietato ai minori o comunque agli spettatori più impressionabili. C'è da dire che l'attesa per il reboot che rilancia il mondo degli spettri crudeli e vendicativi, creato da Takashi Shimizu e trasportato poi con remake e sequel in Occidente, cresce sempre più, man mano che vediamo le nuove immagini.

Diretto da Nicholas Pesce, (già regista di due acclamati horror come The Eyes of the Mother e Piercing e qui co-autore del soggetto originale e autore della sceneggiatura), il film prodotto da Sam Raimi non è certo il solito ed edulcorato scary movie per ragazzini, ma è sicuramente adatto a un pubblico di appassionati.

Nel cast la sempre straordinaria Andrea Riseborough (che vedremo al cinema da giovedì 12 in Nancy), la poliziotta che indaga sulla casa maledetta in cui sono all'opera i malvagi fantasmi, e Lin Shaye, che vediamo nel trailer decisamente più spaventata di come appare nei film della serie Insidious. E ci sono anche John Cho, Demian Bichir e Betty Gilpin. Buona visione!