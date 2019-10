The Grudge: ecco il primo trailer del nuovo film horror prodotto da Sam Raimi

News Cinema

Tornano i terribili fantasmi femminili dai lunghi capelli neri: nei cinema italiani dal prossimo 27 febbraio.

Gli Yurei, i terribili fantasmi femminili dai lunghi capelli neri, col vizietto di terrorizzare a morte le loro vittime, torneranno nei cinema italiani dal prossimo 27 febbraio. È questa infatti la data d'uscita nelle sale italiane del nuovissimo The Grudge, il film che rappresenta un libero reboot dell'omonima serie di horror iniziata nel 2004 col film di Takashi Shimizu interpretato da Sarah Michelle Gellar, a sua volta remake d'ambientazione statunitense della serie di Ju-on, diretta in Giappone dallo stesso Shimizu.