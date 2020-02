The Grudge: C'è solo lei in casa? Una clip italiana esclusiva del reboot horror

News Cinema

Lin Shaye e Andrea Riseborough in un impressionante frammento del film, che il 27 febbraio riporterà al cinema i rancorosi fantasmi giapponesi.

Dimentichiamoci gli horror per ragazzi, anestetizzati e senza un grande spargimento di sangue, costruiti più su spaventi a orologeria che sulla tensione crescente. Pensiamo invece al cosiddetto J-horror, l'invasione del cinema orientale, giapponese per lo più (ma non solo) che con i suoi fantasmi vendicativi e malvagi dette una bella iniezione di adrenalina al cinema dell'orrore dell'inizio degli anni Duemila, tanto che in America ne fecero subito dei remake e in alcuni casi chiamarono i registi originali a dirigerli. Oggi The Grudge, nato dal Ju-Oh di Takashi Shimizu, che ha più volte rivisitato il tema dei fantasmi rancorosi, sta per tornare al cinema in una nuova versione, prodotta da Sam Raimi.

Il 27 febbraio arriva al cinema il reboot della serie affidato alle mani di un giovane ma stimato regista come Nicholas Pesce, che ha scelto per riportarlo in vita la trasformista attrice inglese Andrea Riseborough, John Cho e la mitica Lin Shaye, che tutti conosciamo come la coraggiosa medium e cacciatrice di fantasmi nell'Altrove della serie Insidious.