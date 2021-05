The Green Knight: il trailer originale del fantasy d'avventura con Dev Patel

News Cinema

Diretto da David Lowery (A Ghost Story, The Old Man & the Gun), The Green Knight è basato su un mito poco noto della saga di Re Artù, e oltre a Dev Patel vede nel cast Alicia Vikander e Joel Edgerton. Ecco il primo trailer originale di The Green Knight.

Tra i tanti titoli che sono rimasti in stallo per via della pandemia, e che ora si apprestano a preparare il loro atteso debutto nelle sale c'è anche The Green Knight, epico fantrasy d'avventura che vede protagonista Dev Patel, interprete di un cavaliere artutiano, assieme a Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris, Barry Keoghan e molti altri interpreti.

The Green Knight, che era uno dei titoli in predicato di un passaggio allo scorso Festival di Cannes, grazie anche alla spinta del marchio A24, è ora previsto nelle sale americane dal 30 luglio, data peraltro compatibilissima con una presenza al Festival francese previsto al momento in presenza proprio nelle settimane centrali di quel mese. E, per annunciarne l'uscita, ecco debuttare online un interessantissimo trailer ufficiale.

The Green Knight: il trailer originale del film

The Green Knight: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

A dirigere The Green Knight è stato David Lowery, il regista del disneyano Il Drago Invisibile, di The Old Man & the Gun e di Storia di un fantasma, l'acclamato horror sentimentale interpretato da Casey Affleck e Rooney Mara, prodotto proprio da A24.

La storia del film - basata su di un poema arturiano poco noto scritto nel XIV secolo da un anonimo e intitolato "Sir Gaiwin and the Green Knight" - racconta del valoroso e indomito Sir Gaiwain, nipote di Re Artù, che s'imbarca nell'impresa di sfidare il Cavaliere Verde, un misterioso gigante dalla pelle verde. Lungo il suo cammino, Gaiwain dovrà vedersela con fantasmi, giganti, ladri, cospiratori, in quello che diverrà un viaggio capace di forgiare il suo carattere e provare il suo valore agli occhi della famiglia e di tutto il regno.