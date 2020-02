The Green Knight: il teaser trailer del fantasy arturiano targato A24

News Cinema

Protagonisti sono Dev Patel, Alicia Vikander e Joel Edgerton, mentre dietro la macchina da presa c'è il regista dell'acclamato A Ghost Story, David Lowery.

Dalla A24, la società di produzione indipendente più cool degli Stati Uniti, quella di titoli come The VVitch, Midsommar e Diamanti Grezzi, è in arrivo un film che applica le regole del fantasy ai miti arturiani: si chiama The Green Knight, e ve ne mostriamo il primo teaser trailer.

Il film è opera di David Lowery, il regista del disneyano Il Drago Invisibile, di The Old Man & the Gun e, sopratutto, di Storia di un fantasma, sorta di rarefattissimo horror sentimentale interpretato da Casey Affleck e Rooney Mara, prodotto proprio da A24 e diventato oggetto di culto. Se lo volete recuperare, dato che in Italia è inedito, è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Questa volta Lowery ha preso un poema arturiano poco noto scritto nel XIV secolo da un anonimo e intitolato "Sir Gaiwin and the Green Knight", e ne ha fatto un film che, almeno sulla carta, appare molto intrigante.

Interpretato da Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton e Sean Harris, racconta la storia del valoroso e indomito Sir Gaiwain, nipote di Re Artù, che s'imbarca nell'impresa di sfidare il Cavaliere Verde, un misterioso gigante dalla pelle verde. Lungo il suo cammino, Gaiwain dovrà vedersela con fantasmi, giganti, ladri, cospiratori, in quello che diverrà un viaggio capace di forgiare il suo carattere e provare il suo valore agli occhi della famiglia e di tutto il regno.

The Green Knight debutterà negli USA il 29 maggio, data che potrebbe lasciar intuire una presenza del film al Festival di Cannes.