The Green Knight: da film a gioco di ruolo - Guarda il trailer-promo in stile retro anni 80

News Cinema

Quei volponi di A24, che hanno visto il loro film bloccato dalla pandemia, hanno deciso di tenere viva l'attenzione su The Green Knight tramutandolo in un gioco di ruolo realmente acquistabile, come ci racconta questo divertente video.

Tra i tanti film la cui uscita nelle sale è saltata per via della pandemia di COVID-19 con la quale stiamo ancora facendo i conti c'è anche The Green Knight, nuovo film di David Lowery prodotto dalla A24, la società di produzione indipendente più cool degli Stati Uniti, quella di titoli come The VVitch, Midsommar e Diamanti Grezzi.

Negli States il film era previsto in sala alla fine maggio, una data d'uscita che lasciava intuire un possibile passaggio del film a Cannes, e chissà che per qualche motivo - non facendo parte della Selezione Ufficiale e virtuale del festival francese del 2020 - non possa fare la sua apparizione tra qualche settimana a Venezia.

Intanto, per tenere viva l'attenzione sul film, arriva da A24 un nuovo e originale trailer, realizzato in stile retro anni 80, che immagina la trasformazione di The Green Knight in un gioco di ruolo da tavolo.

Una trasformazione che è avvenuta realmente, dato che l'RPG di The Green Knight si può realmente acquistare nella sezione del sito di A24 dedicata ai gadget al prezzo di 35 dollari.

The Green Knight: film e gioco di ruolo - Guarda il trailer-promo

The Green Knight è sipirato un poema arturiano poco noto scritto nel XIV secolo da un anonimo e intitolato "Sir Gaiwin and the Green Knight". Interpretato da Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton e Sean Harris, racconta la storia del valoroso e indomito Sir Gaiwain, un nipote di Re Artù, che s'imbarca nell'impresa di sfidare il Cavaliere Verde, un misterioso gigante dalla pelle verde. Lungo il suo cammino, Gaiwain dovrà vedersela con fantasmi, giganti, ladri, cospiratori, in quello che diverrà un viaggio capace di forgiare il suo carattere e provare il suo valore agli occhi della famiglia e di tutto il regno.

David Lowery, per chi non lo sapesse, il regista del disneyano Il Drago Invisibile, di The Old Man & the Gun e, sopratutto, di Storia di un fantasma, sorta di rarefattissimo horror sentimentale interpretato da Casey Affleck e Rooney Mara, prodotto proprio da A24 e diventato oggetto di culto. Se lo volete recuperare, è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

The Green Knight: il vero teaser trailer del film