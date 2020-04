The Green Hornet e Kato torneranno al cinema

News Cinema

La Universal, dopo il discusso The Green Hornet di Michel Gondry, riporterà al cinema i personaggi del serial tv.

Forse avrete visto The Green Hornet, il discusso adattamento cinematografico del 2011 diretto da Michel Gondry e interpretato da Seth Rogen, che portava sullo schermo le avventure del Calabrone Verde, supereroe mascherato nato alla radio nel 1936 e diventato protagonista di un serial cinematografico negli anni Quaranta e televisivo nei Sessanta, con Van Williams nel ruolo di Britt Reid/Green Hornet e Kato, la sua spalla, interpretato da Bruce Lee (come si vede anche in C'era una volta... a Hollywood). Nonostante la bravura di Gondry il film di 9 anni fa era risultato un mezzo pasticcio, per cui non stupisce che la Universal abbia deciso di tentarne una nuova versione con la speranza di lanciare un franchise.

Per farlo si è unita all'Amasia, che detiene i diritti del personaggio, per sviluppare un nuovo film intitolato The Green Hornet and Kato. Reid è un editore di giornali che usa tutte le sue risorse economiche e le sue capacità di combattere per dare la lotta al crimine. Ad aiutarlo è Kato, maestro di arti marziali.

A produrre il film per la Universal i cofondatori di Amasia, Michael Helfant e Bradley Gallo. Il primo ha già lavorato coi supereroi, essendo stato direttore finanziario della Marvel dal 2005. Peter Cramer, presidente della Universal Pictures, ha dichiarato in proposito:

"The Green Hornet è una delle storie di supereroi più iconiche ed amate mai create, e ha divertito generazioni di fan in ogni forma di storytelling. Siamo molto felici della nostra partnership con Michael, Bradley e l'intera squadra dell'Amasia per lanciare un nuovo mondo cinematografico per Britt Reid, Kato e la Black Beauty (la macchina, ndr) e non vediamo l'ora di condividerlo presto col pubblico mondiale".