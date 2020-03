The Green Fog: l'omaggio a Alfred Hitchcock e San Francisco di Guy Maddin in streaming gratuito

News Cinema

Sul canale Vimeo del regista canadese, idolo dei cinefili di mezzo mondo, si può vedere integralmente il suo film più recente, ricostruzione di La donna che visse due volte attraverso il montaggio di film e serial televisivi ambientati a San Francisco.

Guy Maddin è molto noto ai cinefili più incalliti, e ai frequentatori dei festival. Canadese, classe 1956, autodidatta, ha diretto numerosi corti e lunghi facendosi notare per uno stile unico, nel quale si mescolano con grande originalità suggestioni del cinema dell'epoca del muto così come di quello impressionista, del cinema fantastico degli anni Cinquanta, del musical. Cui si aggiungono abbondanti dosi di senso dell'umorismo e di rielaborazione cinematografica di tesi freudiane.

Qualche mese fa, ben prima dello scoppio della pandemia nella quale siamo immersi attualmente, Maddin ha reso disponibile gratuitamente in streaming sul proprio canale Vimeo il suo ultimo lavoro, che è un'ottima occasione avvicinarsi al lavoro di questo artista unico.

Si chiama The Green Fog, ed è una ricostruzione (libera e fedele al tempo stesso) di uno dei più grandi film della storia del cinema, La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, che Maddin, assieme ai co-registi Evan e Galen Johnson, ha effettuato montando insieme spezzoni assortiti di film e serial televisivi noti e meno noti tutti ambientati a San Francisco come il film di Hitch.

The Green Fog dura 63 minuti, ha il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e ha una colonna sonora composta da Jacob Garchik e dal Kronos Quartet.

In queste lunghe giornate di quarantena, dategli un'occhiata: non ve ne pentirete.



Questo è il trailer ufficiale di The Green Fog: