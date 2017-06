The Greatest Showman: primo trailer italiano del film con Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron

P.T. Barnum, a più di 120 anni dalla sua morte è ancora oggi l'imprenditore circense più celebre di tutti i tempi e a lui viene attribuita la nascita dello show business.

The Greatest Showman, il musical diretto da Michael Gracey, con le musiche dei vincitori degli Oscar Benji Pasek e Justin Paul (La La Land), racconta la storia di questo uomo visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale. Ad interpretarlo nel film è Hugh Jackman, affiancato da un ricco cast composto da Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron e Rebecca Ferguson.

The Greatest Showman uscirà nei nostri cinema il 1 gennaio 2018. Ecco intanto il primo spettacolare trailer in italiano del film: