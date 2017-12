The Greatest Showman: L'arte del musical

E' uno dei film più attesi di questo Natale 2017. Arriverà nei cinema italiani proprio il 25 dicembre The Greatest Showman, il musical diretto da Michael Gracey con protagonista Hugh Jackman nei panni del grande artista e impresario circense di fine 800 P.T. Barnum. Forte di un cast d'eccezione che comprende, tra gli altri, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya e Rebecca Ferguson, il film si avvale anche delle musiche originali di Justin Paul e Benj Pasek, vincitori del Premio Oscar per la Miglior Canzone Originale per La La Land. Ci sono voluti sette anni di produzione per la realizzazione di questo film, che si rivela come un mix tra musical teatrale e pop utile a modernizzare un personaggio del 1800 già a quel tempo tanto alternativo.

Un nuovo video sottotitolato in italiano è dedicato alla musica del film e ai suoi compositori Justin Paul e Benj Pasek:





La trama ufficiale di The Greatest Showman

The Greatest Showman è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell'intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all'immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, il film racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.