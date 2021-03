The Greatest Beer Run Ever è il nuovo film di Peter Farrelly dopo Green Book, con Russell Crowe e Zac Efron

News Cinema

Peter Farrelly, che ci ha regalato il film vincitore di tre Oscar Green Book, si accinge a dirigere The Greatest Beer Run Ever, film avventuroso in cui potrebbero recitare Russell Crowe, Zac Efron e forse Bill Murray.

Dopo Green Book, Peter Farrelly si dedicherà a un progetto che sulla carta sembra davvero interessante, anche perché vedrà protagonisti, se tutto va bene, due fuoriclasse come Russell Crowe e Zac Efron, ai quali potrebbe addirittura unirsi Bill Murray, ancora in trattative per un ruolo secondario. Il film si intitola The Greatest Beer Run Ever e dovrebbe essere finanziato da Apple Studios.

E’ un po’ che Peter Farrelly pensa a The Greatest Beer Run Ever, di cui ha scritto la sceneggiatura insieme a Brian Currie (coautore del copione di Green Book) e Pete Jones (a cui dobbiamo lo script di Libera uscita). La fonte di ispirazione è l'omonimo best seller "The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War" di Chick Donahue e J.T. Molloy. La storia che racconta è davvero incredibile e avventurosa e ha di certo le potenzialità per diventare un film favoloso. Beer Run narra infatti una vicenda di cui è stato realmente protagonista Chick Donahue, che lasciò New York nel 1967 per portare della birra ai suoi amici di infanzia costretti a combattere nella Guerra del Vietnam. Donahue accettò un passaggio da una nave della Marina Mercantile e attraversò la giungla insieme alla birra alla ricerca dei suoi amici. Con un paio di bermuda indosso e una camicia hawaiana, fu scambiato per un agente della CIA, cosa che facilitò la sua missione. Alla fine, una volta fatta la consegna, si verificò l'offensiva del Têt, un grande attacco a sorpresa sferrato dell'esercito nordvietnamita e dai Viet Cong tra il 30 e il 31 gennaio del 1968. Peter Farrelly spera di cominciare le riprese già ad agosto, probabilmente in Nuova Zelanda o Australia.

Ricordiamo che Green Book ha vinto tre Oscar (miglior film, migliore sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista (Mahershala Ali). Anche Viggo Mortensen è stato nominato (come miglior attore protagonista). Costato 23 milioni di dollari, il film ne ha guadagnati in tutto il mondo 321.