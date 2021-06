The Great Yokai War: Guardians, un nuovo trailer del film di Takashi Miike

News Cinema

Nuove folli e divertenti immagini del film che è il sequel di The Great Yokai War, diretto dallo stesso Miike nel 2005. Debutto previsto nelle sale giapponesi per il 13 agosto.

Arrivano dal Giappone nuove di The Great Yokai War: Guardians, il film di Takashi Miike che è il sequel del suo The Great Yokai War, che nel 2005, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, fu un bizzarro intermezzo tra due grandissimi e cupissimi film come Izo e Big Bang Love, Juvenile A.

Parte della produzione più ludica di Miike, quel film parlava di di un ragazzino che si trovava coinvolto in un conflitto tra yōkai, gli spiriti spesso demonici e spaventosi della mitologia giapponese, e in questo sequel ancora una volta il protagonista è un giovane che che eredita poteri sovrannaturali e deve salvare il mondo dall'assalto di yōkai malintenzionati.

The Great Yokai War: Guardians debutterà nei cinema giapponesi il prossimo 13 agosto, e questo è un suo nuovo, folle e divertente trailer: