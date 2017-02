The Great Wall primo al boxoffice italiano del weekend

The Great Wall, kolossal cinese di Zhang Yimou con Matt Damon, vince al boxoffice italiano del weekend con 1.340.000 euro. La cifra ci suggerisce un botteghino generalmente fiacco, col vincitore stesso che totalizza una cifra piuttosto debole, ma il pubblico sembra essere stato molto incuriosito da questo fantasy sulla Grande Muraglia Cinese, che vede nel cast anche Willem Dafoe.

Segue al secondo posto la commedia nostrana Beata ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassman, diretti da Massimiliano Bruno, sulla dipendenza da social network: il film parte portando a casa 1.240.000 euro, con media per sala sostanzialmente identica a quella di The Great Wall (anche tenendo in conto il numero di copie).

Terza posizione per un'altra new entry: è T2 Trainspotting, sequel del film di culto di vent'anni fa, ancora per la regia di Danny Boyle e ancora con Ewan McGregor: l'incasso ai nastri di partenza è di 1.070.000 euro.

Scende dal secondo al quarto posto un'altra commedia, quella che vede Paola Cortellesi e Antonio Albanese l'un contro l'altro armati in Mamma o papà?: questa settimana porta a casa altri 970.000 euro, raggiungendo i complessivo 3.530.000.

Il fanalino di coda della top five è Cinquanta sfumature di nero, precipitato direttamente dal primo, con 900.000 euro: poco male, perché il film con Dakota Johnson e Jamie Dornan ha totalizzato in Italia ormai già 14.000.000 di euro, in netta controtendenza col periodo magro.

I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo