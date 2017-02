The Great Wall: le spettacolari immagini dal set del kolossal di Zhang Yimou con Matt Damon

Zhang Yimou è senza dubbio il regista cinese della sua generazione più conosciuto in tutto il mondo.

Fin dal suo debutto dietro la macchina da presa 30 anni fa con Sorgo rosso, Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 1987, e per tutti gli anni 90 Zhang Yimou è riuscito a costruirsi una solida carriera raccogliendo riconoscimenti nei maggiori Festival internazionali come Cannes e Venezia. Lanterne rosse, La storia di Qiu Ju (Leone D'Oro del miglior film e Coppa Volpi alla sua attrice feticcio Gong Li), Non uno di meno (di nuovo Leone d'oro del miglior Film al Festival di Venezia del 1999) e La strada verso casa sono alcuni dei suoi film di maggior successo di quel decennio.



Dagli anni 2000 in poi, Yimou comincia a dedicarsi a grandi produzioni dal forte impatto spettacolare, come Hero del 2002 (all'epoca fu il film più costoso mai prodotto dalla Cina), La foresta dei pugnali volanti e La città proibita, del 2006, di nuovo il film più costoso prodotto in Cina con un budget di oltre 45 milioni di dollari.

10 anni dopo, con The Great Wall, coproduzione tra USA e Cina da 135 milioni, Zhang Yimou batte nuovamente un record, realizzando il film più costoso mai girato in Cina.



In attesa dell'arrivo nei cinema italiani, dal 23 febbraio prossimo, di questa epica avventura che vede tra i suoi protagonisti Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe e Andy Lau, vi portiamo direttamente sul set con questo video esclusivo sottotitolato in italiano:





The Great Wall: Il nuovo trailer italiano del film: