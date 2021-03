The Gray Man: riprese iniziate per il thriller dei fratelli Russo con un cast stellare

News Cinema

I registi degli Avengers, Anthony e Joe Russo, pubblicano il primo ciak di The Gray Man, il loro thriller con Chris Evans, Ryan Gosling, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton e moltissimi altri nomi di serie A. Il film è prodotto da Netflix.

Con un ciak in bianco e nero i fratelli Joe Russo ed Anthony Russo, meglio noti come i registi dei cinecomic di Avengers ma anche autori del recente Cherry, hanno annunciato sui social l'inizio delle riprese del loro nuovo film, l'action thriller per Netflix The Gray Man.

Come già sapevamo, il film ha un cast davvero notevole: a Chris Evans e Ryan Gosling si sono uniti di recente la rivelazione di Bridgerton, Regé-Jean Page, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton e Ana de Armas, che con Evans ha già lavorato in Cena con delitto - Knives Out. Ma non è tutto: ci sono anche Wagner Moura (indimenticabile Pablo Escobar di Narcos), Jessica Henwick, Julia Butters (la fantastica ragazzina di C'era una volta... a Hollywood) e Dhanush.

The Gray Man è l'adattamento di un romanzo del 2009 di Mark Greaney, il primo di una serie sul personaggio del titolo, un killer a contratto ed ex agente CIA, Court Gentry. La storia è descritta come un duello mortale tra sicari, con Gentry (Gosling) e Lloyd Hansen (Evans), un suo ex collega alla CIA, che gli dà la caccia in tutto il mondo

Anche il progetto di questo film risale a un po' di anni fa, quando a interpretarlo doveva essere Brad Pitt e a dirigerlo (nomen omen...) James Gray, prima di arrivare nelle mani dei Russo Brothers. L'idea è quella di crearne un nuovo franchise alla Bond, visto che i romanzi sono ben 9. Per la cronaca, l'autore Mark Greaney fino al 2017 è stato il continuatore delle storie di Jack Ryan create da Tom Clancy, dopo la morte dell'autore.