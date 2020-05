The Goon: il progetto d'animazione "adulta" è ancora vivo!

News Cinema

A confermarlo sono i Blur Studios di Tim Miller, regista di Deadpool.

Nonostante quasi un decennio di problemi, il progetto di animazione “adulta” intitolato The Goon è ancora in piedi. Anzi sta procedendo, anche se lentamente. A confermarlo è la compagnia che sta lavorando al progetto, ovvero la Blur Studios. In particolare a capo dell’operazione di trovano i registi Tim Miller (Deadpool, Terminator: Destino oscuro) e Jeff Fowler (Sonic - Il film). A quanto pare i Blur Studios non hanno assolutamente abbandonato l’idea di realizzare l’adattamento del fumetto della Dark Horse creato da Eric Powell.

Questa la dichiarazione della Blur: “Il film sta procedendo ed Eric proprio in questo momento sta lavorando alla sceneggiatura. È vero, ci sono stati dei contrattempi, come l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, e non c’è nessuna possibilità che la Disney faccia un film da The Goon! Ma noi continueremo ad andare avanti fino alla fine: l’animazione adulta sta diventando sempre più popolare e noi della Blur abbiamo contribuito con uno show come LOVE, DEATH & ROBOTS. L’interesse che riscontriamo quando parliamo di The Goon è molto maggiore della paura che avevamo all’inizio dello sviluppo di questo progetto. Sempre meno porte si chiudono e sempre più menti si stanno aprendo.”

Per testimoniare che il lavoro su The Goon sta procedendo la Blur ha infine pubblicato tre foto dello storyboard a cui la compagnia sta lavorando: