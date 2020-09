The Glorias: il trailer del biopic su un'icona femminista con Julianne Moore e Alicia Vikander

News Cinema

Il trailer di The Glorias, film biografico diretto da Julie Taymor con Julianne Moore, Alicia Vikander e altre due attrici nel ruolo della femminista Gloria Steinem.

Il film di Julie Taymor sulla vita di un'icona femminista americana, Gloria Steinem, inizialmente previsto al cinema, dal 30 settembre sbarcherà in America su Amazon Prime Video. Non sappiamo ancora niente sull'uscita italiana ma possiamo intanto proporvi il trailer del biopic, che si intitola The Glorias, perché nel film la protagonista è interpretata da quattro attrici diverse: Julianne Moore, Alicia Vikander, Lulu Wilson e Ryan Kiera Armstrong. Del cast fanno parte anche Bette Midler e Timothy Hutton.

Ogni attrice interpreta Steinem in un momento cruciale della sua vita, dall'infanzia, agli inizi nell'attivismo con la creazione della rivista Ms. a New York alla leadership del movimento femminista negli anni Sessanta, fino alla storica Conferenza Nazionale delle Donne del 1977. Taymor ha anche scritto la sceneggiatura assieme a Sarah Ruhl. Questa la sinossi ufficiale:

Giornalista, attivista e femminista, Gloria Steinem è un'icona indelebile conosciuta per il suo attivismo che ha cambiato il mondo, la guida del movimento rivoluzionario delle donne e una scrittura che ha avuto impatto su più generazioni. In questa biografia non tradizionale, Julie Taymor intesse un complesso arazzo di una delle figure più leggendarie e fonte di ispirazione della storia moderna, basato sul libro autobiografico di Gloria Steinem, "My Life on the Road".