The Girl in The Spider's Web: Sverrir Gudnason è il nuovo Mikael Blomqvist

Dopo l'annuncio dell'inglese Claire Foy come nuova Lisbeth Salander, dopo Noomi Rapace e Rooney Mara, in The Girl in The Spider's Web, nuovo episodio della serie Millennium iniziata da Stig Larsson e continuata da David Lagercrantz dopo la sua morte, avvenuta nel 2004, arriva quello del nuovo Mikael Blomvquist. A interpretarlo, dopo lo scomparso Michael Nyqvist nella versione svedese e Daniel Crag in quella americana, sarà Sverrir Gunadson, che abbiamo visto di recente interpretare Bjorn Borg in Borg McEnroe.

The Girl in the Spider's Web (il libro in italiano si intitola "Quello che non uccide"), diretto da Fede Alvarez, dovrebbe poi continuare con gli altri libri scritti da Lagercrantz, saltando i sequel di Larsson portati sullo schermo in lingua svedese da Daniel Alfredson.

Il prossimo della serie dovrebbe essere “The Girl Who Takes an Eye for an Eye” (da noi "L'uomo che inseguiva la sua ombra"). Per ora, nel film di Alvarez, troveremo Blomqvist che cerca di rilanciare le sorti editoriali della rivista Millennium e si trova alle prese con un nuovo mistero internazionale, assieme a Lisbeth Salander.

Del cast fanno parte anche Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049) nel ruolo della gemella di Salander e Claes Bang (The Square) in quello del cattivo di turno. Le riprese inizieranno a gennaio tra Berlino e Stoccolma e l'uscita del film è prevista per il 19 ottobre 2018.