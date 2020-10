The Giant: il trailer dell’horror in cui un fidanzato scomparso ritorna scatenando il caos

News Cinema

The Giant è un horror in cui Odessa Young vede ricomparire all’improvviso il fidanzato, con conseguenze davvero nefaste. Eccone un assaggio nel trailer nuovo di zecca.

Non fa piacere che qualcuno che davamo per morto torni improvvisamente a farci visita, soprattutto se l'evento coincide con una serie di omicidi. E’ quello che succede alla protagonista di The Giant, un horror molto cupo che arriverà on demand il 13 novembre e di cui è uscito il trailer.

The Giant: la trama, il cast e il trailer

The Giant segna l'esordio nella regia di un certo David Raboy e vede protagonista Odessa Young, attrice australiana vista nel film con Sam Neill e Geoffrey Rush The Daughter e in Looking for Grace. Al suo fianco, nei panni del ragazzo che riappare, troviamo invece Ben Schnetzer, che ricordiamo in Storia di una ladra di libri, Pride e Posh. Ecco la sinossi ufficiale di The Giant insieme all'inquietante trailer.

La sera del diploma, Charlotte scopre che il suo primo amore è tornato nella cittadina della Georgia in cui la ragazza abita dopo essere scomparso l'anno precedente, nel bel mezzo di un trauma che le aveva sconvolto la vita. Ma quella stessa sera, una ragazza della sua età viene trovata morta, e subito dopo la stessa sorte tocca a un'altra. Qualcosa di tremendo sembra essersi scatenato e, mentre la sua ultima estate da liceale si avvia rapidamente a una conclusione da incubo, Charlotte comincia ad avere la netta sensazione che la preda sia lei e che il pericolo sia ben più minaccioso di quanto potesse immaginare.