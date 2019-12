The Gentlemen: il trailer del ritorno di Guy Ritchie al gangster movie!

News Cinema

Dopo il successo miliardario di Aladdin, il regista torna alle sue radici con un film che vanta un cast straordinario, da Matthew McConaughey a Michelle Dockery, Hugh Grant e Colin Farrell.

Dopo il successo miliardario di Aladdin, Guy Ritchie torna alle sue radici col gangster movie The Gentlemen, in realtà una action comedy delle sue, con abbondanti dosi di violenza e umorismo, di cui è appena uscito il trailer. Mattatore assoluto del film è Matthew McConaughey, nei panni di un boss spietato. Con lui, in un cast davvero notevole e in alcuni casi... irriconoscibile, ci sono Henry Golding, Hugh Grant, Colin Farrell, Michelle Dockery, Charlie Hunnam e Jeremy Strong.

The Gentlemen uscirà da noi il 7 gennaio 2020 mentre in Inghilterra - buon per loro - il 24 gennaio, per questo vediamo adesso le prime immagini.

Questa è la sinossi ufficiale:

Mickey Pearson, americano trapiantato a Londra, ha costruito un impero basato sul traffico di marijuana. Quando si sparge la voce che vorrebbe vendere e ritirarsi dagli affari si scatena una serie di sabotaggi, ricatti e corruzioni, nel tentativo di sottrargli i suoi lucrosi affari. Ma lui non è disposto a ritirarsi in buon ordine.

E questo è il promettente trailer