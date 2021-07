News Cinema

The French Dispatch: trailer e poster italiani del nuovo film di Wes Anderson, in concorso a Cannes 2021

La redazione di Comingsoon.it di 12 luglio 2021 14

The French Dispatch, l'attesissimo nuovo film di Wes Anderson, che sarà presentato oggi in anteprima mondiale in concorso alla 74esima edizione del Festival di Cannes, arriverà l'11 novembre nei cinema italiani. Ecco intanto il trailer italiano ufficiale del film.