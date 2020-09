The French Dispatch rimandato fino a Cannes 2021?

News Cinema

Anche per il nuovo film di Wes Anderson, che sarebbe stato tra i protagonisti sulla Croisette lo scorso maggio, si fosse fatto il festival francese, potrebbe prospettarsi una soluzione analoga a quella che si ipotizza per Tre Piani di Nanni Moretti: tornare a Cannes il maggio prossimo.

Prima ancora che Thierry Frémaux lo annunciasse ufficialmente nella Selezione Ufficiale (e virtuale) del Festival di Cannes di quest'anno, che The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson girato in Francia, sarebbe stato protagonista sulla Croisette e con tutta probabilità il film d'apertura del festival, lo sapevano un po' tutti.

Poi è successo quello che è successo, Cannes è saltato, e così anche l'uscita di The French Dispatch nelle sale di tutto il mondo, rinviata prima a luglio, poi a ottobre, e ora a data da destinarsi.

La recrudescenza del Coronavirus, e i numeri fatti registrare ai botteghini di tutto il mondo, stanno spingendo le major americane a far slittare di continuo i loro titoli di punta.

La Disney - oramai proprietaria della Searchlight, sotto la cui insegna è stato prodotto The French Dispatch - ha fatto uscire Mulan direttamente in streaming, e rinviato le uscite di molti film Marvel, del West Side Story di Spielberg e di Deep Water, il thriller erotico con Ana de Armas e Ben Affleck che segna il ritorno alla regia dell'Adrian Lyne di Nove settimane e 1/2 e Attrazione fatale. E al momento, il film di Wes Anderson - che dapprima era stato slittato a luglio e poi a ottobre - è indicato sui listini Searchlight diffusi negli Stati Uniti con una generica uscita prevista per il 2021.

Niente stagione dei premi per Anderson, quindi.

E da molte parti, di conseguenza, si è iniziato a ipotizzare che The French Dispatch possa essere stato rinviato al prossimo anno anche per essere davvero proiettato a Cannes, nell'edizione 2021 del festival, quando - ci auguriamo davvero tutti - il mondo del cinema e le nostre vite saranno tornate a qualcosa di ben più vicino alla normalità rispetto alla situazione che stiamo ancora vivendo.

Leggi anche The French Dispatch: il primo trailer del film di Wes Anderson, le foto ufficiali e dettagli su trama e personaggi

Wes Anderson come Nanni Moretti, quindi?

Anche Tre piani, il nuovo film del regista italiano, era tra i film che avremmo visto a Cannes nel maggio del 2020 e, alla cancellazione del festival, è stata sospesa anche la sua uscita. Qualcuno aveva cullato il sogno di vederlo a Venezia, e così non è stato, e da allora (ma anche da prima) Tre piani non appare nel calendario delle uscite di 01 Distribution. L'opinione dei soliti bene informati è che per Tre piani si sia deciso di aspettare un anno intero, e di mostrare il film al Festival di Cannes 2021.

Leggi anche Freaks Out, Diabolik, Tre piani e gli altri: le prime immagini dei film 01 dei prossimi mesi