The French Dispatch: parti in animazione e bianco e nero nel nuovo film di Wes Anderson

News Cinema

Una delle interpreti francesi si lascia scappare qualche informazione.

L’abbiamo salutato pochi giorni fa alla Festa di Roma, Wes Anderson, ormai di casa in Francia, a dir la verità nel corso di un incontro discusso con Bill Murray. Come già sappiamo, il suo prossimo film sarà proprio girato nel suo paese di adozione, si intitolerà The French Dispatch, fa già parlare di sé da molto tempo e non sembra ardito immaginare una prima a Cannes 2020.

Arrivano ora alcune notizie dalla viva voce di Cécile de France, che nel film avrà un ruolo di contorno come amica parigina di Frances McDormand. Nel corso di un’intervista recente a France 24 ha detto che girare The French Dispatch è stata un’esperienza interessante, perché è difficile capire come sarà la versione finale del progetto visto che ci saranno delle parti “in bianco e nero” e “animate”.

Da quanto già sappiamo, il film si annuncia come “una lettera d’amore al giornalismo”, e si concentra sul lavoro dei corrispondenti americani in Francia nel corso dei decenni. Probabile che in questo coprire un periodo molto ampio di tempo, il bianco e nero fosse utile a sottolineare meglio il passaggio del tempo. Certo, conoscendo il suo stile colorato che lo ha reso celebre, la cosa ci incuriosisce particolarmente. Meno inconsueto l’uso dell’animazione, da parte di un autore che già si è dedicato a quella tecnica più volte.