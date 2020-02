The French Dispatch: nuovo poster per il film di Wes Anderson (e domani arriva il trailer)

News Cinema

Nel cast ci sono praticamente tutti gli attori che hanno lavorato con Anderson nel corso degli anni. E c'è già chi scommette che il film sarà presentato in apertura del prossimo Festival di Cannes.

Quello che vi presentiamo qui di seguito è il nuovo, bellissimo poster di uno dei film più attesi dei prossimi mesi: The French Dispatch, che è il nuovo lungometraggio di Wes Anderson. Di cui domani sarà diffuso il primo trailer, che ci permetterà di sapere di più su questo film ancora misterioso.

Di The French Dispatch sappiamo infatti che racconta una storia intesa come "un atto d'amore nei confronti del giornalismo", che seguirà le vicende di alcuni corrispondenti in Francia di un giornale americano nel corso di numerosi decenni e che avrà parti girate in bianco e nero e altre realizzate in animazione (presumibilmente stop motion).

Intanto, grazie a questo poster, possiamo desumere il cast completo: i nomi che vi sono riportati sono quelli di ci sono Bill Murray, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Frances McDormand, benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa Seydoux, Timothée Chalamey, Stephen Park, Mathieu Amalric ma anche Liev Schreiber, Elizabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saorsie Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban, Hippolyte Girardot, Anjelica Huston.

Ecco il nuovo poster di The French Dispatch, film che in molti sono già pronti a scommettere verrà proiettato in apertura del prossimo Festival di Cannes: