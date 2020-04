The French Dispatch: il film di Wes Anderson slitta dal 24 luglio al 16 ottobre

News Cinema

L'emergenza Coronavirus costringe la Disney a un nuovo cambio di uscita, dopo lo spostamento dei cinecomic Marvel e la decisione di far debuttare Artemis Fowl direttamente su Disney +.

Dopo aver posticipato l’arrivo in sala di Black Widow, Thor: Love and Thunder, Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia, Captain Marvel 2 e Shang-Chi, e dopo aver deciso di non far uscire Artemis Fowl nelle sale cinematografiche, piazzandolo direttamente su Disney +, la Disney opta per un ennesimo slittamento.

L'attesissimo The French Dispatch di Wes Anderson non invaderà più i cinema il 24 luglio, prolungando la nostra spasmodica attesa fino al 16 ottobre. Il decimo film di uno dei registi più amati dalla nostra redazione era ufficiosamente legato al Festival di Cannes, che al momento è stato spostato in estate. Se la manifestazione cinematografica dovesse effettivamente svolgersi, staremo a vedere se sarà incluso nella selezione o meno.

The French Dispatch, come ha dichiarato lo stesso Anderson, è un atto d'amore nei confronti del giornalismo e racconta le vicende dei corrispondenti di The French Dispatch, l'edizione francese del Kansas Evening Sun, un magazine settimanale che si occupa di politica mondiale, arti (alte e basse), moda, cucina e drink di qualità, e storie di varia umanità ambientate in luoghi lontani. Ambientato in un'immaginaria cittadina francese, ha delle parti in bianco e nero e si affida al talento di uno straordinario pool di attori, la maggior parte dei quali ha già lavorato con il regista. Troviamo infatti Bill Murray, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Frances McDormand, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Stephen Park, Mathieu Amalric ma anche Liev Schreiber, Elizabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saorsie Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban, Hippolyte Girardot, Anjelica Huston. Per conoscere i loro ruoli, vi rimandiamo all'articolo di Federico Gironi The French Dispatch: il primo trailer del film di Wes Anderson, le foto ufficiali e dettagli su trama e personaggi, ricordandovi soltanto che Bill Murray interpreta Arthur Howitzer Jr., il direttore del French Dispatch.

Tornando alla Disney e alle nuove date dei suoi film, aspettiamo di capire quale sarà il destino de La straordinaria vita di David Copperfield, Antlers, The New Mutants e de La donna alla finestra.