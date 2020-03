The French Dispatch: i cinque capolavori che Wes Anderson ha fatto vedere al cast prima di girare il film

News Cinema

Una delle consuetudini migliori e più “cinefile” di Wes Anderson è quella di fornire al suo cast alcuni classici del cinema da rivedere prima di iniziare a girare un nuovo lungometraggio. Il direttore della fotografia Robert D. Yeoman, storico collaboratore del cineasta texano, ha reso nota la lista di cinque capolavori che Anderson ha chiesto di vedere (o rivedere) agli attori del suo prossimo, attesissimo The French Dispatch. Eccovi l’elenco:

Questa è la mia vita (1962) di Jean-Luc Godard

Legittima difesa (1947) e I diabolici (1955) di Henri-Georges Clouzot

Il piacere (1952) di Max Ophüls

I 400 colpi (1959) di François Truffaut

La scelta di pietre miliari della cinematografia francese di quel periodo rispecchia coerentemente l’ambientazione di The French Dispatch, che si svolge in una fittizia cittadina francese del XX secolo. Il cast è composto da nomi del calibro di Bill Murray, Owen Wilson, Tilda Swinton, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Elisabeth Moss, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Léa Seydoux, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Mathieu Amalric, Edward Norton e Timothée Chalamet. Ricordiamo che, pandemia permettendo, The French Dispatch dovrebbe uscire nelle sale americane il prossimo 24 luglio.