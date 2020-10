The Forgiven: Jessica Chastain e Ralph Fiennes nel deserto nelle prime foto del film

News Cinema

Sono appena terminate in Marocco le riprese di The Forgiven, un film drammatico con Jessica Chastain e Ralph Fiennes di cui oggi abbiamo le prime foto dal set.

E’ un periodo particolarmente fortunato questo per la rossa di Hollywood Jessica Chastain, che vi abbiamo mostrato un paio di settimane fa nel trailer di The 355. Oggi la vediamo, al fianco di Ralph Fiennes, nella prima foto ufficiale di The Forgiven, un film succoso e drammatico al punto giusto di cui è appena terminata la lavorazione. Le riprese erano cominciate in Marocco durante l'inverno, ma l'infido Coronavirus ha imposto uno stop, facendo slittare l'uscita in sala al 2021.

The Forgiven: la trama e il restante cast

The Forgiven è tratto dall’omonimo romanzo di Lawrence Osborne e racconta le conseguenze di un incidente automobilistico su una coppia anglo americana, sui loro amici e sugli abitanti del posto (in Marocco), che si ritrovano tutti in una lussuosa villa nel deserto dove hanno progettato di trascorrere un favoloso weekend. La regia del film è di John Michael McDonagh, che ha anche scritto la sceneggiatura. Deadline, che è la fonte della nostra notizia, ci rivela anche i nomi dei restanti componenti del cast, che sono Said Taghmaoui, Caleb Landry Jones, Matt Smith, Christopher Abbott, Ismael Kanater, Marie-Josée Croze, Alex Jennings e Abbey Lee. In primo piano, comunque, ci sono Ralph Fiennes e Jessica Chastain.

Le prime foto di The Forgiven

Insieme alla foto di Jessica Chastain e di Ralph Fiennes persi nel deserto, di notte e con una cartina stradale su cui trovare risposte, è arrivata un'altra immagine. Ci mostra, sempre nel deserto, alcune "figurine" non troppo lontane da un precipizio. Si tratta probabilmente di tre donne e di un uomo con la giacca o camicia aperta. La sua posizione, con le mani sui fianchi, potrebbe essere sintomo di perplessità. C'è anche un fuoristrada, che dovrebbe essere la stessa auto della prima foto. Ricordiamo che Ralph Fiennes non è nuovo ad deserto nordafricano. Come non ricordarlo fra le dune nello struggente melò Il Paziente inglese?