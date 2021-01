The Forever Purge: prima foto e trama de La Notte del Giudizio 5

News Cinema

E’ arrivata la prima immagine ufficiale del quinto e ultimo film della saga horror/politica de La Notte del Giudizio, che si intitola The Forever Purge. Svelata anche la trama.

Il quinto film della saga de La notte del giudizio, che segue La prima notte del giudizio, prequel uscito nel 2018, avrebbe dovuto invadere le sale nel 2020, ma i tristi eventi che ben conosciamo hanno spinto la Blumhouse, la Platinum Dunes e la Universal a tenere al calduccio il nuovo capitolo della saga horror. La nuova data d'uscita del film è il 9 luglio 2021 e oggi, grazie a Total Film, abbiamo la prima immagine ufficiale e qualche dettaglio sulla trama.

La foto, che vedete in cima all'articolo, mostra una scena di violenza per la strada, con mazze da baseball, esplosioni e qualcuno che tenta di mantenere l'ordine. Ci fa un po’ impressione guardarla, perché non può non indurci a pensare alle recentissime violenze di Capitol Hill.

Quanto alla trama del nuovo capitolo del fortunato franchise, sappiamo che la vicenda si svolge subito dopo gli eventi de La Notte del giudizio - Election Year e racconta di Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta) che trovano rifugio e sollievo in un ranch in Texas dopo essere sfuggiti a un cartello della droga in Messico. Le cose però si mettono nuovamente male per loro quando un gruppo di ribelli decide di continuare a spassarsela oltre il tempo stabilito per infrangere ogni regola e dare libero sfogo alla violenza. "E’ una sorprendente storia di ispanici e americani che uniscono le forze per combattere la disperazione" - ha dichiarato in proposito il regista Everardo Gout, confermando che anche il nuovo film del ciclo avrà valenza politica.

The Forever Purge è interpretato anche Josh Lucas, Leven Rambin, Will Patton e Cassidy Freeman, e chiuderà il ciclo. "Credo sia una maniera magnifica per concludere" - ha spiegato tempo fa il creatore del franchise James DeMonaco. "Quando mi è venuta l'idea per questo film e ne ho parlato con altri, tutti hanno manifestato grande entusiasmo. Credo che questo film un modo fantastico per chiudere".