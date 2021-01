The Flash, un post suggerisce il cattivo del film con Ezra Miller?

News Cinema

Barbara Muschietti, producer di The Flash con Ezra Miller, ha condiviso del merchandising del personaggio, con un ammiccamento specifico che i fan non hanno mancato di cogliere.

Manca ancora molto all'uscita di The Flash di Andy Muschietti con Ezra Miller, prevista per il novembre 2022 (con riprese in partenza questo aprile), ma la producer del film Barbara Muschietti ha condiviso sui social una foto apparentemente innocente: merchandising del personaggio creato nel lontano 1940 da Gardner Fox e Harry Lampert. Nello specifico parliamo di due paia di calzini: una presenta il logo dell'eroe, l'altra invece...





Anti-Flash alias Reverse-Flash sarà presente nella storia di The Flash?

Il logo alla sinistra dell'immagine è quello di Anti-Flash, in originale Reverse-Flash, una forma speciale di contro-alter ego che ogni incarnazione di Flash ha dovuto affrontare, corrispondente a diverse identità di cattivi che interpretano in chiave mefistofelica l'uso della supervelocità che caratterizza il nostro eroe. Anti-Flash ha visto cinque incarnazioni differenti a partire dal 1949. Secondo i fan più filologici, questo Anti-Flash potrebbe corrispondere a una rielaborazione dell' Hunter Zolomon della Modern Age, responsabile con un viaggio nel tempo di aver assassinato la madre dell'eroe, dando la colpa al babbo: questo trascorso fa infatti parte del lore cinematografico, dopo che la vicenda è stata citata in Justice League. Solo il tempo ci dirà se la foto è un teaser fine a se stesso o ha un legame con la storia di The Flash. Leggi anche The Flash con Ezra Miller una nuova partenza per il DC Extended Universe?